【モデルプレス＝2026/06/01】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが5月30日、自身のInstagramを更新。スポーツ観戦のコーディネートを披露し反響を呼んでいる。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「美脚すぎ」と話題のミニ丈観戦コーデ◆渡辺リサ、ショートパンツから美脚スラリ渡辺は「最後〜えらいわんぱくそうだネ」とつづり、スポーツ観戦の時の写真を複数枚投稿。J1サッカーチーム、サンフレッチェ広