【モデルプレス＝2026/06/01】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月30日、自身のInstagramを更新。ベアトップのドレス姿を公開した。【写真】KPOP美女「絵画のような美しさ」と話題のドレス姿◆ウォニョン、美デコルテ輝くベアトップドレス姿披露ウォニョンは、スカートに花の刺しゅうのついた光沢のあるピンクのベアトップのドレス姿を披露。大胆に開いたドレスの胸元から美しいデコルテを見せてい