【第57話】 6月1日 公開 第57話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月1日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第57話「おしえて女神様」をヤンマガWebにて公開した。 第57話では、ララが女神の力でカズヤにドキッとしてしまう。教会には、いつの間にかベッドが用意されており…… ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ