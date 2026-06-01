開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「ぬきたし－抜きゲーみたいな島に住んでるわたしはどうすりゃいいですか？－」のセールが実施されている。 本作は、パワーワードの数々が話題となったアドベンチャーゲームのコミカライズ作品。現在Kindleストアでは、本作の1巻が1円、2巻と3巻が約3割引きの440円で購入できる。 なお、セー