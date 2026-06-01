【モデルプレス＝2026/06/01】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月30日、自身のオフィシャルブログを更新。修学旅行から帰ってきた長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）の姿を公開した。【写真】48歳歌舞伎俳優「大人っぽくなった」と話題の美人娘◆市川團十郎、修学旅行から帰ってきた長女・堀越麗禾の姿公開以前の投稿で麗禾が修学旅行に行っていることを報告していた團十郎は、「修学旅行から帰宅したみたい…おかえ