【モデルプレス＝2026/06/01】元乃木坂46の佐藤璃果が5月30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】卒業の乃木坂メンバー「眩しい」二の腕スラリの純白ノースリ姿◆佐藤璃果、ノースリーブトップスから美肩際立つ佐藤は「鎌倉の時に行ったカフェも素敵だった」とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。スプーンを片手にいちごパフェとともに映る写真では、フリ