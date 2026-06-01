【モデルプレス＝2026/06/01】女優の齊藤なぎさが5月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。ショート丈トップスにデニムパンツ姿の東京ディズニーリゾートでのショットを公開した。【写真】22歳元イコラブ「くびれが美しすぎる」引き締まったウエストチラリ◆齊藤なぎさ、美ウエスト輝くショートインナー姿でディズニー満喫齊藤は「ディズニー楽しかった」とコメントし、東京ディズニーリゾートでのショットを投稿。ディズニー映画「