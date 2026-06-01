【【デジタル限定】「俺達のあざす。」ゆき写真集「幼馴染の姉と沖縄旅行で2人きりになれた結果」】 6月1日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 集英社は、デジタル写真集「『俺達のあざす。』」ゆき写真集『幼馴染の姉と沖縄旅行で2人きりになれた結果』」を6月1日に発売した。価格は1,650円。 本書はショートドラマ「俺たちのあざす。」姉のゆき（水原ゆきさん）のデ