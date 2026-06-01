【週刊ビッグコミックスピリッツ 27号】 6月2日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 27号」を本日6月2日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアには、“グラビア界の新エース”一ノ瀬瑠菜さんが登場。巻頭カラーは「風都探偵」。「ごくりっ」と「バニーナイト・トリートメント」がセンタ