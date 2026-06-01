【第101話】 6月1日 公開 第101話「デザイン性or機能性」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月1日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第101話「デザイン性or機能性」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第101話では、こころが桜太郎の姉・美桜と一緒に水着に着替える。攻めた水着をチョイスしたこころに、桜太郎は驚いて……。 サンデー