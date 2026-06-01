世界最大級の宿泊予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）経由の予約情報が流出し、ホテルを装った不審なメールやメッセージや多くの客に届いている問題で、「帝国ホテル」と「ホテルニューオータニ大阪」が注意を呼びかける告知を公式サイトに掲載した。ほかにも各地のホテルが同様の注意喚起の告知を出しており、不審メッセージを受けた予約客が拡大しているとみられる。

帝国ホテル「予約客のクレジットカード情報被害の報告はない」

帝国ホテルが「ホテルやオンライントラベルエージェントを装った不審なメール・メッセージにご注意ください」と題する「お知らせ」を公式サイトに掲載したのは2026年5月22日。それによると、予約サイトの「Booking.com」や「agoda」(アゴダ)を通じて予約した一部の客に対し、メールや、WhatsApp（ワッツアップ）などのメッセージアプリを使用した不審なメッセージが送信されていることを確認したという。

帝国ホテル広報部は取材に「お客様に不審なメールやメッセージが届いた事象を確認後、すみやかに注意を呼びかけた」と述べた。これらには「予約の確認を装ってクレジットカード情報の入力を求めるなど、悪質なフィッシングサイト（詐欺サイト）へ誘導するおそれのある不正なURLリンクが含まれている」とし、受け取った場合は「絶対にアクセス（クリック）しないよう」注意を呼びかけている。実際にカード情報を盗まれたとの報告はないという。

新宿京王プラザ「不審メッセージには『予約が自動的にキャンセルされる』などの内容も」

「ホテルニューオータニ大阪」も同じ5月22日、「当ホテルを装った不審なメッセージ（WhatsApp等）に関する注意喚起」を公式サイトで表明した。「当ホテルおよびBooking.comからお客様に対し、WhatsApp等の外部アプリを用いてクレジットカード情報や個人情報の入力を求めたり、手続きを促すリンクを送信することは一切ない」と強調している。

WhatsAppは世界で20億人以上が利用するアプリで、電話番号を登録する。一連の問題では、氏名、電話番号、宿泊予定日、メールアドレスなどの予約情報流出が疑われ、ホテルスタッフを装った人物が、氏名や予約番号などを正確に示すため、客が信じてしまうおそれが指摘されている。

東京・新宿の「京王プラザホテル」も公式サイトで不審なメッセージへの注意を呼びかけている。「予約内容の一部が不足している」「24時間以内に情報を更新しない場合、予約が自動的にキャンセルされる」など、客を不安に陥れる内容が含まれているという。

一連の動きは5月のゴールデンウイークから加速したと見られ、10を超すホテルグループが相次いで懸念と注意喚起を表明している。ホテル側から調査を依頼されたBooking.comの日本法人は自社のバックシステムへの犯罪者のアクセスの形跡は一切ないとしつつ、「事象の検証を引き続き行っている」と述べている。

Booking.comは「重要なお知らせ」（5月9日付）を公式サイトに掲載している。

「当社は、メール、電話、テキストメッセージ、またはWhatsAppを通じて、クレジットカード情報の提供を求めることは決してありません。予約確認書に記載されている支払いポリシーの内容とは異なる銀行振込を依頼することは決してありません」などとし、強固なセキュリティ対策を継続的に強化・拡充していくという。

（ジャーナリスト 橋本聡）