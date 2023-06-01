インタビューに応じる関西電力の森望社長関西電力の森望社長（63）が31日までにインタビューに応じ、全国で電源開発を進める考えを示した。生成人工知能（AI）普及やデータセンター拡大に伴う電力需要の増加に対応する狙い。液化天然ガス（LNG）の火力発電や再生可能エネルギーを中心に「関西エリアを越えて適地を探し発電所を造りたい」と話した。関電は4月に公表した経営計画で、2040年に発電設備容量を3割増やすとの目標を