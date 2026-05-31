湖南省長沙市にあるトラックメーカー、三一重卡の産業パークの車両組立工場で働く従業員。（５月１２日撮影、長沙＝新華社記者／薛宇舸）【新華社北京5月31日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が31日発表した5月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は50.0だった。前月から0.3ポイント低下したものの、好不況の節目となる50を維持した。