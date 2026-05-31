2026年の米国・カナダ・メキシコワールドカップ開幕まで2週間を切る中、メキシコの航空会社3社は5月29日、中部アフリカでエボラ出血熱が発生していることを受け、中部アフリカからの旅客に対する制限措置を発表しました。メキシコ最大の航空会社アエロメヒコ航空は同日、ソーシャルメディアで「過去21日間にウガンダ、コンゴ民主共和国、または南スーダンに滞在した旅行者は、航空機によるメキシコへの入国が制限される」と発表し