入浴を数分で済ませても、その後に数日寝込んでしまうことがある。友人から「治ったら連絡して」と言われたまま、15年以上連絡できずにいる――。 【写真】ぷにさんがME/CFSの苦しさを訴えるXの投稿ME/CFS（筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群）を患う「ぷに【たんぽぽ魂】ME/CFS 線維筋痛症」（@angel_pu2_akuma）さん（以下、ぷにさん）は、病気によって大きく変わった日常や、周囲に理解されにくい苦しさをXで発信しています