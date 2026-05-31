大相撲夏場所では、横綱大関を含めて幕内力士７人が休場。故障者が続出する背景の一つとして以前から指摘されているのが、地方巡業の過密日程だ。力士の負担を減らすための方策はあるのか。３月から日本相撲協会の巡業部長に就任した高田川親方（元関脇安芸乃島）に見解を聞いた。夏場所では三役以上の力士９人のうち５人が休場。特に２横綱２大関不在のインパクトは強く、これまで以上に力士のケガに多くの目が向けられること