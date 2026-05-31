「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神・藤川球児監督（４５）が３０日、下村海翔投手（２４）について言及した。右肘のトミー・ジョン手術から復活を目指す右腕は２９日、２軍本拠地でシート打撃に登板して予定の３イニング想定を消化。打者１５人に４安打で、実戦形式では最多の５４球を投げた。指揮官は「あす、あさってにきっちり回復すれば来週。来週また３イニング、４５球から５０球ぐらいま