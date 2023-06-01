名古屋市で男女2人が、85歳の男が運転するマイクロバスにひき逃げされ死亡した事件で、事件の直前、男が不審な動きの運転をしていたことが分かりました。逮捕された酒井照也容疑者は、スイミングクラブのマイクロバスで、横断歩道を渡っていた男女2人をはねて死亡させ逃走した疑いがもたれています。スイミングクラブが取材に応じ、酒井容疑者のマイクロバスが、現場の交差点から150メートルほど手前の踏切で、電車が通過した直後