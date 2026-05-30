ノア３０日の後楽園大会で清宮海斗（２９）と内藤哲也（４３）のシングル決戦が急浮上した。この日行われた「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」Ａブロック公式戦で清宮、晴斗希組はＧＨＣタッグ王者「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤、ＢＵＳＨＩ組と激突。序盤から場外戦でＢＵＳＨＩの入場ゲート上からのダイブ攻撃を食らうなど先手を取られた。内藤と対峙した清宮はフラッシングエルボー、グ