◇UFCファイトナイト・マカオ バンタム級マッチ 鶴屋怜-ルイス・グルレー(日本時間30日、中国マカオ)およそ1年3か月ぶりのUFCの舞台で1ラウンド一本勝ちを収めた鶴屋怜選手が、試合後のインタビューで勝利の喜びを語りました。鶴屋選手は試合後の心境について「前回負けちゃって、2連敗はやばいと思って、1ラウンドでフィニッシュできてめちゃくちゃうれしいです」と興奮冷めやらぬ様子で語ります。鶴屋選手は試合序盤から打撃でプ