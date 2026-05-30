AKB48新センター伊藤百花（22）が29日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。挑戦したいことを明かした。伊藤は「駅伝を小中学生でやっていたので、長距離得意なんですよ。なので機会があったらフルマラソンに挑戦したいです」と明かした。くりぃむしちゅー有田哲平は「いいねぇ」と反応し、ケンドーコバヤシは「あんなん出れるんちゃう。オールスター感謝祭とか。赤坂マラソン」と提案した。伊藤は