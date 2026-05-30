AKB48新センター伊藤百花（22）が29日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。挑戦したいことを明かした。

伊藤は「駅伝を小中学生でやっていたので、長距離得意なんですよ。なので機会があったらフルマラソンに挑戦したいです」と明かした。

くりぃむしちゅー有田哲平は「いいねぇ」と反応し、ケンドーコバヤシは「あんなん出れるんちゃう。オールスター感謝祭とか。赤坂マラソン」と提案した。

伊藤は「チャンスがいただけるなら本当に出たいです」と意欲を口に。有田は「いや出れるでしょ。あれはボタン押せば出れるんだもんね」と後押しした。ケンコバは「今回誰もボタン押さなくて島崎和歌子さんが激怒した」と話題となった“事件”を振り返った。

4月に放送された「オールスター感謝祭26春」の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」では、出演芸能人の参加希望者が9人しかおらず、島崎が「一番の花形のイベントですよ。何年やってると思ってるんですか？」と怒りをあらわに。企画に協力する商店街や警察、消防への面目が立たないとし「冗談じゃないですよ！」などと大演説するシーンが話題を集めた。