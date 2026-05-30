サハラ砂漠を快調に突き進めそうシトロエン2CV サハラのキャンバストップを巻き上げ、フロントのベンチレーションフラップとサイドウインドウを開けば、開放感は抜群。ランドローバーならガタガタとボディを震わせながら進む凹凸も、バネが効いた乗り心地は滑らかだ。【画像】オフローダーと呼べる走破性2CV サハラ半世紀前の個性的シトロエン最新アミも全135枚通常の2CVはやや前傾姿勢だが、サハラはきれいに水平。ブレー