◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・山本恵大が途中交代した。３回２死一塁から広島・坂倉が適時二塁打を放った際、右翼で打球を追いかけてフェンスに激突した。直後は起き上がれず、しばらくしゃがみこんだ状態だった。その後立ち上がって守備についた。その裏の攻撃では２死から柳田のソロで同点に追いつき、なおも２死二塁で打席に立った。投前の打球を広