首都圏新都市鉄道は、つくばエクスプレス（TX）にて、「クレカタッチでゆとり通勤キャンペーン」の実証実験を5月11日から7月31日まで実施する。三井住友カード、ジェーシービー（JCB）、QUADRACとともに実施する。クレジットカードなどによるタッチ決済で平日の始発から午前6時半までに対象入場駅で入場し、対象出場駅で出場した利用について、普通運賃から20％を割り引く。対象入場駅は青井〜つくば駅間の15駅、対象出場駅は秋葉