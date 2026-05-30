タレント・村重杏奈（27）が30日、東京・タワーレコード渋谷で写真集『あんな』（講談社）の発売記念会見を開いた。【写真】村重杏奈も完成度にびっくりなお気に入りカットオーストラリアで撮影された写真集。撮影地での思い出を問われると「本当にびっくりしたんですけど…」と切り出すと「撮影中にアイスを食べていたんです。オーストラリアのおじさんが村重に近づいてきて。すごい近い距離で、アイスほしいのかなと思ったら