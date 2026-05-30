日本航空（JAL）は、成田国際空港で提供しているシャワールームの無料キャンペーンを2027年3月31日まで延長した。国際線で成田国際空港に到着した当日に限り、ナインアワーズが運営するシャワールームを無料で利用できる。対象者は、ファースト・ビジネスクラス搭乗者、JMBダイヤモンド会員、 JGCプレミア会員、JMBサファイア会員、JALグローバルクラブ会員。場所は第2駐車場ビル地下1階。24時間利用可能。ナインアワーズ受付で、