◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー阪神（5月30日、ジャイアンツタウンスタジアム）この日の巨人の先発はマタ投手。ここ2試合は黒星と白星から少し遠ざかっています。1軍のローテーションに戻るためにもここでアピールしておきたいところです。巨人は4番にリチャード選手。浅野翔吾選手はベンチスタートで、センターには俊足の鈴木大和選手が入りました。対する阪神の4番は前川右京選手です。前日の試合ではいい当たりを浅野選手