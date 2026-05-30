タイ・ベトジェットエアは、福岡〜バンコク/スワンナプーム線を期間運休する。運休期間は5月12日から9月30日までで、10月の運航日程は調整中。10月25日以降は火・木・土・日曜の週4往復を設定している。福岡とバンコク間は、タイ国際航空がスワンナプーム発着、タイ・エアアジアがドンムアン発着でいずれも1日1往復を運航している。■ダイヤVZ811福岡（08：55）〜バンコク/スワンナプーム（12：30）／火・木・土・日（10月25日〜