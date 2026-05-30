哲学研究者でQuizKnock運営会社batonに所属する田村正資による初の一般書『思考のストレッチ』が、5月28日に講談社から刊行された。 【画像】田村正資による『思考のストレッチ』が発売 著者の田村は1992年東京都出身。東京大学大学院総合文化研究科修了、博士（学術）で、専門は哲学。2010年に伊沢拓司らと第30回高校生クイズに出場し優勝した経歴を持つ。これまでに哲学書『問いが世界をつくりだす』（青土社）、ビジネス