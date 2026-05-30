哲学研究者でQuizKnock運営会社batonに所属する田村正資による初の一般書『思考のストレッチ』が、5月28日に講談社から刊行された。

【画像】田村正資による『思考のストレッチ』が発売

著者の田村は1992年東京都出身。東京大学大学院総合文化研究科修了、博士（学術）で、専門は哲学。2010年に伊沢拓司らと第30回高校生クイズに出場し優勝した経歴を持つ。これまでに哲学書『問いが世界をつくりだす』（青土社）、ビジネス書『独自性のつくり方』（クロスメディア・パブリッシング）を上梓しており、本書は3冊目の単著にして初の一般書となる。書き手としては、映画化もされた『君のクイズ』（小川哲著）や、4月9日に文庫版が発売された村上信五『半分論』の文庫解説も担当している。

本書では、恋人にフラれて哲学の講義に身が入らなくなった経験や、『ちいかわ』『葬送のフリーレン』を読んで考えたこと、10年ぶりにテレビのクイズ番組に出場したときの体験、岩手県で「震災の伝承」に取り組む高校生たちと出会った話、AIを使えば数秒でできる文章を何時間も悩みながら書く理由などが綴られる。何気ない日常から「問い」を見つけ、思考が広がっていく構成だ。

装幀は岡本歌織、装画ははまぎしかなえが担当し、「？」を模したキャラクターイラストが添えられている。

刊行に際しては、書評家の三宅香帆が推薦コメントを寄せている。また、刊行を記念したトークイベントも複数開催される。

■コメント三宅香帆（推薦）世界に絶望しそうになったとき、本書を手に取ってほしい。インターネットとクイズと哲学とマンガに同時に出会えるこの世界を、私たちはまだ愛したいのだと気づくから。「世界はもっと楽しく遊べる場所である」と、田村さんは私たちに語りかけている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）