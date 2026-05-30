「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）２冠へ視界は良好だ。栗東坂路を４Ｆ６７秒５−１５秒９で駆け上がった皐月賞馬ロブチェン。輸送前日となる２９日の調整を終え、杉山晴師は「順調です」と納得の表情。前走後は調教の質を上げ、「同じトレーニングをしている割には余裕がある感じがするので、ベースが上がっているのかもしれない。だから皐月賞の時よりも、当該週の追い切りも含めて踏み込んだ感じで」とその意図を説