ロックバンドKANA−BOONのドラマー関優梨子と、活動休止中のピアノポップバンドfewsのベーシスト藤井浩太が29日、それぞれのインスタグラムを更新し、離婚を発表した。2人は連名の文書で「プライベートのご報告で大変恐縮ですが、私たち藤井浩太と関優梨子は婚姻関係を解消し、お互いがそれぞれの人生を歩んでおりますことをご報告させていただきます」と伝えた。「人生は別の道を行くことになりますが、お互いを尊重する気持ちを