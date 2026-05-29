ハロー！プロジェクトのアイドルグループBEYOOOOONDSに、小島はな（22）が新メンバーとして加入する。29日、グループの公式YouTubeに動画が公開され、発表された。小島は今年3月までスターダストプロモーションのアイドルグループAMEFURASSHIとして活動していたが、同月にグループは解散、事務所を離れていた。退所後の活動に悩む中で、親交のあったハロー！プロジェクトのJuice＝Juice元メンバー宮本佳林（27）に相談。宮本を通じ