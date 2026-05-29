◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（２９日・京セラドーム大阪）中日の３年目・尾田剛樹外野手が、プロ初安打を放った。３―１の８回１死二塁。５番手・阿部の低め変化球を捉えて、右前に運んだ。プロ２５打席目で飛び出したプロ初安打。ベンチで盛り上がるナインの祝福に、笑みがはじけた。７回から代走で途中出場し、この日の初打席で快音を響かせた。ＢＣ栃木から、２３年の育成ドラフト３位で入団し、