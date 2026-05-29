歌手の工藤静香（56）が29日までにインスタグラムを更新。32年前のブーツを履いた姿に反響が寄せられている。「なんと！！！！！！！！！！！！！！無理矢理履きました」とつづり、ヒョウ柄のニーハイブーツ姿を公開、「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑」と伝えた。「すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前笑笑笑笑32年前のジ