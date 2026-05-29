マイケル・ジャクソンさんの遺産管理人の一人であるジョン・マクレーン氏が死去した。元レコード会社幹部で、直近では伝記映画「Michael/マイケル」（6月12日公開）のエグゼクティブ・プロデューサーも務めていたマクレーン氏が、5月26日、ロサンゼルスで転倒事故の合併症により71歳で亡くなったことが代理人により発表された。 【写真】マイケルさんを裏方として支えていたジョン・マクレӦ