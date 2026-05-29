記事ポイント障がいのあるアーティストとデザイナーが共創する「シブヤフォント」のデザインをテキスタイルに落とし込んだアートスカーフ全5種がWEB販売開始百貨店ポップアップストアで完売した人気作品もラインナップ、各5,500円（税込）・日本製売り上げの一部が福祉施設へ還元され、障がいのあるアーティストの継続的な創作活動を支援 障がいのあるアーティストと渋谷区の学生が共創したデザインを、ユニフォームメーカー