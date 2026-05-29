フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）が29日放送され、普段見ない“エンディング”に視聴者から反響が寄せられた。【写真】休養中の日村、まさかの近影？神田愛花の“サングラス”越しに注目この日はMCの神田愛花が45歳の誕生日だったこともあり、番組は冒頭からお祝いムード。エンディングでは特別企画として投扇興チャレンジが行われ、番組からのプレゼントを懸けて神田が挑戦した。5点以上でプレ