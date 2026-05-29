『ぽかぽか』放送事故級のエンディングに “定番ポーズ”なしに視聴者も「変な画で終わったんだけど」「グダグダw」
フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）が29日放送され、普段見ない“エンディング”に視聴者から反響が寄せられた。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
この日はMCの神田愛花が45歳の誕生日だったこともあり、番組は冒頭からお祝いムード。エンディングでは特別企画として投扇興チャレンジが行われ、番組からのプレゼントを懸けて神田が挑戦した。
5点以上でプレゼント獲得だったが、プレッシャーを感じた神田は3点で失敗。しかし、残り少ない放送時間内で「泣きの1回」が行われることになった。「絶対決めてよ！」とハライチ澤部佑らがエールを送ったが、またもや神田は失敗。その後も、成功するまで神田はチャレンジを続けたが、最後は神田が扇を投げた瞬間に番組は終了。定番の「ぽかぽかポーズ」も見ることができず、放送事故級のラストを迎えた。
まさかの事態に視聴者からは「変な画で終わったんだけどｗ」「最後ぽかぽかポーズなしで終わる」「何このエンディングw」「グダグダw」といった反響が寄せられた。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
この日はMCの神田愛花が45歳の誕生日だったこともあり、番組は冒頭からお祝いムード。エンディングでは特別企画として投扇興チャレンジが行われ、番組からのプレゼントを懸けて神田が挑戦した。
5点以上でプレゼント獲得だったが、プレッシャーを感じた神田は3点で失敗。しかし、残り少ない放送時間内で「泣きの1回」が行われることになった。「絶対決めてよ！」とハライチ澤部佑らがエールを送ったが、またもや神田は失敗。その後も、成功するまで神田はチャレンジを続けたが、最後は神田が扇を投げた瞬間に番組は終了。定番の「ぽかぽかポーズ」も見ることができず、放送事故級のラストを迎えた。
まさかの事態に視聴者からは「変な画で終わったんだけどｗ」「最後ぽかぽかポーズなしで終わる」「何このエンディングw」「グダグダw」といった反響が寄せられた。