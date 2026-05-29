ユーチューバーで“青年革命家”ゆたぼんがイメチェンを明かし、反響が寄せられている。ゆたぼんは２９日までに自身のＸ（旧ツイッター）で「美容室に行ってきました！」と報告。パーマをかけ、雰囲気をガラリと変えた姿をアップした。インスタグラムでも「久々のパーマ＃ゆたぼん＃人生は冒険だ＃パーマ＃美容室＃イメチェン」と明かし、自撮りなどを投稿。１３歳で日本一周が話題となったゆたぼんも、現在１７