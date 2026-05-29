アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里と野口衣織が29日放送のフジテレビ『坂上どうぶつ王国』（後7：00）2時間SPに出演する。今回2人は番組初登場となる。【写真】「膝下長くて細くて異次元すぎる」太もものぞく“超ミニ”私服コーデ披露の大谷映美里かんで人に危害を加えるおそれのある犬こと“咬傷犬”。一般的には家庭への譲渡は難しく、保健所に行けば殺処分の対象となる可能性もあるという。そんな咬傷