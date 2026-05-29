通称「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた広島の羽月隆太郎元選手（26）が28日、自身のSNSで動画を生配信。“爆弾”を投下した。【会見全文】ゾンビたばこ羽月隆太郎が涙の激白 まずはエトミデートを使用するに至った経緯を説明。昨年4月ごろに知人にシーシャ（合法な水たばこ）だと思って渡されたものを吸ったことがきっかけで、「同じ人