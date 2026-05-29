帝国データバンクは29日、6月に値上げを予定している飲食料品が、1078品目になるとの調査結果を発表した。5月の84品目から大幅に増える。中東情勢の悪化による影響を価格に転嫁する動きが出始めているため。2026年全体で値上げは1万品目を突破する見通しも明らかにした。調査担当者は「ナフサの供給難で夏以降に広範囲な値上げラッシュが続くとみられる」と分析した。6月の値上げは品目別でみると、香辛料やふりかけなど「調