円谷プロダクションは、新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』を、テレ東系6局ネットで7月4日午前9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信する。主人公・光石イブキ（演：岩崎 碧）とともに物語を織りなす追加メインキャストの発表と、あわせてポスタービジュアルと放送直前ダイジェストPVを公開した。【写真】解禁となったキャストたちプチ怪獣 プッチーの姿も！今年7月10日に誕生から60年をむかえるウル