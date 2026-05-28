JR東日本は、SixTONESを起用した「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」キャンペーンの第2弾を、6月1日から9月30日まで実施する。第2弾では、新幹線「こまち」を背景にした、キャッチコピー「まだ見ぬ景色へ。新たな出会いへ。僕らの旅は、まだまだ続く。」をテーマにした新ビジュアルのポスターを、主要駅や車内、デジタルサイネージに掲出する。新青森・七戸十和田・盛岡・新花巻・秋田・田沢湖・さくらんぼ東根・山形・赤湯・