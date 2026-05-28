28日の日本ハム戦は2年目の木下がプロ初先発する。24年のドラフト3位で阪神入団。1軍ではこれまで救援で通算14試合を投げて勝敗なし。阪神投手のプロ初先発勝利なら今季4月9日のヤクルト戦で4年目の茨木が記録して以来。交流戦に限れば16年6月1日の楽天戦で新人の青柳がプロ初登板初先発で勝利して以来、10年ぶり2人目になる。チームは2年ぶりの交流戦連敗スタート。負ければ今季初の3連敗と、24年6月4〜6日の楽天戦以来の甲