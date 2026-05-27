民放連は27日、ハラスメントに関する相談窓口を社内だけでなく、3年以内を目標に社外にも設けるよう会員各局に要請した。また、各局が社外相談窓口を設置するまでの暫定措置として、6月1日付で「民放ハラスメント相談窓口」を設置する。民放キー局5社○「緊急人権アクション」の一環として実施今回の取り組みは、民放連が進める「緊急人権アクション」の一環として実施するもの。ハラスメントや人権侵害事案を早期に発見し、適切に