香港空港管理局は、香港国際空港ターミナル2の旅客出発施設の運用を、5月27日から開始した。同日には、香港航空がターミナル1からターミナル2へ移転した。6月10日にかけて、14社がターミナル2に移転する。ターミナル2には、小売店やフードコートなどがオープンし、一部の飲食店とコンビニは24時間営業する。エアポート・エクスプレスやバス、タクシーなどの公共交通機関も利用でき、直結した駐車場も備える。主にレジャー旅行や近