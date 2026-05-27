Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）から、ディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』アイテムが、2026年5月22日（金）から発売されています。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】モンスターズ・ユニバーシティ校章つきケース『モンスターズ・インク』の前日譚を描いたディズニー&ピクサー映画『モンスターズ・ユニバーシティ』。パスケースと折財布は、2人が通ったユニバ